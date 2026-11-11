A Casa da Memória Viva (CMV) organiza, no dia 26 de novembro, entre as 18 e as 20 horas, uma conferência sobre “Demência e Obesidade”, nas “Conversas da Famalicidade”. É a terceira do ciclo de 10 tertúlias que a instituição está a organizar. Vai acontecer no “Espaço Memória” da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, na Rua José Gomes de Matos, 1652, junto à Praça D. Maria II.

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A sessão tem por tema “Demências e obesidade: as outras pandemias” e contará com a intervenção de Rosa Silva, enfermeira especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, docente na Escola Superior de Enfermagem do Porto e investigadora na área do envelhecimento e demências; com a engenheira alimentar famalicense Diana Ferreira, mestre em Ciências Gastronómicas pela Universidade do Porto, consultora e formadora no setor alimentar.

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Para o presidente da CMV, Carlos Sousa, o debate aborda duas prioridades globais de saúde pública, como «reconhecem a Organização Mundial de Saúde e cada vez mais governos por esse mundo fora, que avançam de mãos dadas, ameaçando vidas, famílias e comunidades inteiras, produzindo efeitos parecidos aos de uma pandemia».

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Em Portugal, lembra o dirigente associativo, estima-se que vivam cerca de 240 mil pessoas com demência (o 4.º país da OCDE com maior prevalência), enquanto 57,1% da população adulta sofre de excesso de peso ou obesidade. É o que espelham o mais recente relatório de prevalência da Alzheimer Europe – confederação europeia de organizações representativas de cuidadores e famílias de pessoas com demência de 39 países europeus – e os dados do último Inquérito Nacional de Saúde do INE – Instituto Nacional de Estatística.