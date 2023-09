Famalicão: Convívio marca rentrée socialista em Famalicão

A Comissão Política Concelhia do PAN recomenda que a bandeira LGBTQIAP+ seja hasteada no edifício da Câmara Municipal no dia 9 de setembro, dia da “II Marcha LGBTQIAP+ de Vila Nova de Famalicão”. «Consideramos essencial que este executivo se mostre disponível para lutar contra todas as formas de discriminação e que acompanhe as preocupações da comunidade LGBTQIAP+», afirma a porta-voz do PAN, Sandra Pimenta.

O partido considera de extrema importância reafirmar conquistas, continuar o caminho do progresso e garantir que não é dado um passo atrás, de tal forma que todas as pessoas do município se possam sentir seguras. Isto, prosseguem os representantes do PAN, «num momento em que os Direitos Humanos conquistados nas últimas décadas estão casa vez mais em risco face a retrocessos civilizacionais a que temos assistido ao nível internacional, onde o número de crimes de ódio é maior que nunca, confirmando-se o seu aumento também em Portugal, de acordo com o relatório da “ILGA” de 2023».

Em comunicado, a porta-voz do PAN realça que hastear uma bandeira representa «uma afirmação e reconhecimento que há um problema de LGBTfobia em Portugal, a que o nosso Concelho não é alheio, este que deve ser combatido e ultrapassado com o inequívoco apoio de todas as instituições públicas».

Sandra Pimenta garante que «enquanto existir discriminação, o PAN dará a sua voz e presença em apoio a toda a comunidade até que a igualdade seja efetiva».

O partido lembra que fazia parte do seu programa autárquico medidas como a adesão do município à Rede de Cidades Arco-Íris; a realização de campanhas de esclarecimento às famílias na busca de prevenir e erradicar o preconceito e a violência contra crianças LGBTI; assim como a realização de campanhas de sensibilização sobre esta temática que referissem expressamente os diversos tipos de discriminação, e esclarecessem sobre as questões referentes à sexualidade humana e às suas esferas.