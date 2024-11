Famalicão: Coro de jazz comunitário sobe ao palco este fim de semana

Ultima-se a afinação das 25 vozes para o coro de jazz comunitário que estreia no dia 9 de novembro, sábado, às 21h30, no auditório António Gomes, em Avidos, seguindo-se uma segunda sessão em Riba de Ave, no Teatro Narciso Ferreira, a 16 de novembro. Ambas com acesso gratuito. A orientação artística é da associação O Eixo do Jazz – Associação Luso-Galaica para Promoção do Jazz.

«(A ideia foi) pegar no repertório que temos trabalhado, que abrange artistas contemporâneos de jazz galego e português, e trazê-lo à comunidade famalicense (…) sem restrições de idade, nem de nível de conhecimento», refere Teresinha Sarmento, uma das diretoras artísticas do projeto e membro d’O Eixo do Jazz. Depois de alguma estranheza inicial, os participantes descobriram «que também eles podem cantar jazz e fazer música uns com os outros, mesmo nunca tendo ouvido ou consumido este estilo musical», acrescenta.

Os ensaios têm decorrido no auditório António Gomes, desde o início de setembro, e são em torno de músicas de autores portugueses e galegos, como Mário Laginha, Maria João, João Paulo Esteves da Silva, Iago Fernández e Abe Rábade, e algumas letras tradicionais, adaptadas ao jazz. Os arranjos e a orientação das oficinas têm estado a cargo de Teresinha Sarmento, Joana Raquel e Ana Luísa Marques, com direção artística de Teresinha Sarmento e Cristina Marvão.

Abílio Faria, de 73 anos, residente em Seide, é um dos participantes. «Gosto mais de folclore», confessa, mas não hesitou em abraçar o projeto pelo «gosto pela música, em particular, pelo canto». Já participou em projetos culturais comunitários como o “Concerto de Comunidade” da Ondamarela e as Comunidades (En)Coro, mas é a primeira vez que integra algo ligado ao jazz.

O projeto comunitário “Coro de Jazz” resulta de uma organização da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, no âmbito do projeto municipal “Há Cultura”, em parceria com O Eixo do Jazz – Associação Luso-Galaica para Promoção do Jazz e a Comissão Social Interfreguesias de Avidos, Lagoa, Landim e Seide.

Além dos 25 cantores da comunidade, o espetáculo final vai também contar com a presença da contrabaixista Yudit Almeida, que fará o acompanhamento rítmico das músicas que serão cantadas pelos cidadãos famalicenses.