Famalicão: Corrida Popular de Gavião é este sábado

Na noite do dia 24 de junho, às 21 horas, reúne a Assembleia Municipal de Famalicão. A reunião decorre, como habitualmente, no salão nobre da Assembleia, nos Paços do Concelho.

A ordem de trabalhos, que começa com as informações do presidente da Câmara Municipal, tem vários pontos, sendo de destacar a discussão e votação da abertura do concurso público para a aquisição do serviço de refeições em cantinas e refeitórios escolares da rede pública para os anos letivos 2022/2023 e 2023/2024. O concurso tem um valor base de mais de 7 milhões de euros, acrescido de IVA.