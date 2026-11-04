Esta terça-feira, o Parque da Devesa recebeu mais uma edição do Corta-Mato Didáxis, iniciativa que reuniu centenas de alunos numa manhã dedicada ao desporto, mas também ao convívio e à promoção de estilos de vida saudáveis.

Ao longo das provas, os participantes demonstraram determinação, espírito de superação e respeito pelos valores do fair play, contribuindo para o sucesso da prova que, para além da componente competitiva, contou com o envolvimento da comunidade educativa, pela colaboração de professores, funcionários e alunos na organização e acompanhamento da atividade.

Realce para o trabalho dos alunos do Curso Profissional de Desporto, responsáveis pela organização e dinamização do evento, colocando em prática competências adquiridas ao longo da sua formação. Esta participação constituiu, segundo o estabelecimento de ensino, «uma importante oportunidade de aprendizagem em contexto real, reforçando a ligação entre a formação académica e a experiência prática».

A Didáxis agradece, igualmente, «o apoio e a colaboração de todas as entidades e pessoas envolvidas, que contribuíram para o êxito de mais uma edição do Corta-Mato, celebrando o desporto, a participação e os valores educativos que lhe estão associados».