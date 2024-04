Famalicão: Corte de abastecimento de água da Travessa dos Eixidos

A Festa da Flor decorre em Famalicão de 8 a 12 de maio. Começa a pretexto da Feira Grande de Maio, no dia 8, que decorrerá no recinto da feira semanal; mas prossegue nos dias seguintes em vários locais da cidade, em torno das flores e da gastronomia. Não falta a animação e o destaque vai para o concerto de Carolina de Deus, no dia 11, sábado, pelas 22 horas, na Praceta Cupertino de Miranda. No dia 12, domingo, pelas 17h30, a Banda Marcial de Arnoso promete emocionar o público presente na Praceta Cupertino de Miranda. No dia 10, na mesma Praceta, atuam os Folck5 (18h30), a Academia da Fundação Real Colégio de Landim com o tenor Carlos Ferreira (21h), segue-se o concerto com Magina Pedro e o Grupo de Fado 1111 – Canção de Coimbra. Por volta da meia noite começa a animação noturna, na Praça D. Maria II, numa aposta dos bares e dos espaços comerciais.

As flores são o centro de atenção nestes dias, seja em exposição ou para venda. Na tarde de domingo, dia 12, com início às 15h30, realiza-se o desfile e batalha das flores. Cerca de duas dezenas de associações e coletividades participam no desfile que começa junto à Câmara e desenrola-se pelas ruas da cidade até à Rotunda D. Sancho I. É o momento alto destas festas, cheio de cor e alegria, com carros alegóricos enfeitados de flores e figurantes muito coloridos. Um cortejo que atrai muitos milhares de pessoas.

Mais de uma dezena de estabelecimentos comerciais expõem as suas flores e vasos, também disponíveis para venda. São viveiros e estufas do concelho que aproveitam a oportunidade para se mostrarem.

Para aqueles que pretendem aprender a arte dos arranjos florais há também workshops. No dia 10, 14h30, na Praça 9 de Abril, oficina de flores de papel sobre o cravo. No dia 11, às 11 horas, oficina de flores em origami; pelas 15 horas, workshop “Como envasar uma planta”. Durante estes dias, na sala de exposições do Museu Bernardino Machado, pode apreciar a exposição “A arte de bordar a flor”.

No fim de semana, dias 11 e 12 de maio, a Praça 9 de Abril, expõe a Arte En Plein Air. Participam dez artistas famalicenses. Destaque, no dia 10, às 10 horas, para uma oficina de cerâmica artística, na Praça 9 de Abril, monitorizada pela Escola de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves. No mesmo local, uma hora depois, realiza-se uma oficina sobre aguarela, monitorizada por Helena Romão.

Este mês de maio coincide com o Mês de Maria. Na noite do dia 12, realiza-se a procissão mariana, organizada pela paróquia de Santo Adrião, com ponto de partida e chegada na matriz antiga.

