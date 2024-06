Famalicão: Corte de abastecimento de água em algumas ruas de Gavião e Mouquim

Este fim de semana há mostra comunitária na União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos. No sábado, dia 29, em Esmeriz, a partir das 14 horas, no adro da igreja. A fanfarra dos Escuteiros abre a mostra; às 14h30, torneio de sueca, organizado pela A. D. Esmeriz, com prémio para os 3 primeiros; 18h30, procissão em honra de S. Pedro (saída do Largo de S. Pedro); 19 horas, eucaristia; 20 horas, arraial organizado pelo Grupo de Jovens de Esmeriz; 20h15, demonstração de Alex Ryu Jitsu; seguida de demonstração de capoeira; 22 horas, espetáculo de animação pelo Grupo de Jovens de Esmeriz; encerra às 24 horas.

Em Cabeçudos, será no sábado e no domingo. No Parque da Capela de S. Paio, a partir das 15 horas, com abertura da mostra comunitária com a fanfarra CNE 445; 15h30, atividades lúdicas e desportivas, entre elas gincana para crianças até aos 12 anos; 20 horas, espetáculo pelas associações e atuações de Ivo Arantes e Capoeirarte – Floresta Encantada da Capoeira; termina às 22 horas, com animação musical com Dj Trpeteiro.

No domingo, às 11 horas, celebração da eucaristia solene em honra de S. Paio; 11h45, procissão em honra de S. Paio; 12h15, tradicional bênção e distribuição do pão; 13 horas, almoço comunitário/piquenique de S. Paio; 16 horas, encerramento.