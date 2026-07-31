Devido a uma intervenção na rede pública de abastecimento de água, realizada pelos serviços do município de Famalicão, será interrompido o fornecimento de água da rede pública no dia 3 de agosto, segunda-feira, entre as 14 e as 17 horas. Vai afetar a Avenida dr. Carlos Bacelar, no lado direito, sentido cemitério-ponte da autoestrada. Poderá haver constrangimentos na Rua de Pirre, podendo também ser afetado o Centro Social da Paróquia de Esmeriz.

O objetivo da intervenção é melhorar a rede de abastecimento na freguesia de Esmeriz.