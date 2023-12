Famalicão: Corte de abastecimento de água em Joane

A mais importante prova do calendário da Associação de Xadrez do Distrito de Braga 2023/2024, Campeonato Distrital Individual Absoluto-vertente clássicas, terminou no dia 1 de dezembro na Ludoteca da Estufa, em Braga (5.ª, 6.ª e 7.ª sessões), com a vitória de João Romano que, deste forma, soma o terceiro título distrital. Luís Romano conseguiu o segundo lugar.

Contando com os 65 melhores atletas, após a realização das sete sessões previstas, o grande destaque vai para João Romano, do CX A2D, que alcançou uma performance invicta, 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos, e prémio monetário de 100 euros. João Romano colecionou o seu terceiro título individual distrital absoluto (2023, 2019 e 2018), depois de beneficiar de melhor coeficiente de desempate em relação ao seu irmão Luís Romano (CX A2D) que se sagrou vice-campeão (75 euros de prémio monetário). José Lucas Silva (VSC) fechou o pódio, a meio ponto da liderança.

A nível individual destaque ainda para o atleta do CX A2D Carlos Novais (5 pontos em 6 jogos), que posicionou-se em 6.º lugar. Também, Fernando Silva esteve em bom plano ao liderar no 10.º lugar, com melhor desempate, um grupo de 12 jogadores que obtiveram 4 pontos. José João Pinto e Artur Lemos estavam integrados neste grupo, classificando-se em 11.º lugar e 16.º lugares, respetivamente.

A delegação do CX A2D fez-se ainda representar por mais 12 atletas: Gil Costa (24.º lugar; 3,5 pontos), Carlos Daniel Sampaio (26.º lugar; 3 pontos), Duarte Abreu (28.º lugar; 3 pontos), José Nuno Carvalho (31.º lugar; 3 pontos), Francisco Silva (34.º lugar; 3 pontos), Miguel Gomes (35.º lugar; 3 pontos), Ricardo Peixoto (37.º lugar; 3 pontos), Hugo Santos (45.º lugar; 2 pontos), Hlib Doloban (51.º lugar; 2 pontos), Afonso Fernandes (54.º lugar; 1,5 pontos), Waldenrique Santos (55.º lugar; 1,5 pontos), Francisco Ramos 62.º lugar; 0,5 pontos).

Este torneio decorreu, também, nas Escolas Secundárias Alberto Sampaio (1.ª e 2.ª sessões), Dona Maria II (3.ª e 4.ª sessões).