Famalicão: Corte de abastecimento de água em Lemenhe

Na tarde do dia 4 de fevereiro, a partir das 17 horas, a Casa das Artes recebe o espetáculo de dança “Para lá do inverno”, uma produção da Gindança que reverte a favor do Lions Clube de Famalicão.

Os bilhetes têm um valor unitário de 7,5€, e 50% do valor angariado reverte a favor das ações solidárias do Lions. «A disponibilização, pela Academia Gindança, de 50% das verbas angariadas neste espectáculo, para serem utilizadas nas nossas ações solidárias resulta, por um lado, no reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido na comunidade e, por outro, pela responsabilidade social demonstrada pela Academia Gindança», reconhece e agradece a direção do clube.

O Lions assinala, ainda, que a Academia Gindança tem apoiado outras ações, como o Projeto Simba, a campanha do Edredão 2023 e nos últimos peditórios da Liga Portuguesa Contra o Cancro, acolhendo um moedeiro nas suas instalações.