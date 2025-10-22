Famalicão: Corte de abastecimento de água em Requião

• S. João da Pedra Leital;
• Rua dos Portais;
• Rua Sobrado Figueiredo;
• Travessa do Sobrado.Durante esta intervenção, o Centro Social, a Escola Básica e o Jardim de Infância de Requião podem ficar privadas do fornecimento de abastecimento de água.
Nos primeiros nove meses do ano, nasceram 4 880 bebés em Braga, o quarto distrito do país com mais nascimentos, superado apenas por Lisboa, Porto e Setúbal.
A nível nacional o número de nascimentos tem vindo a aumentar, com 65 400 bebés até ao final de setembro, mais 2 173 em comparação com o período homólogo do ano anterior.
Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, referentes ao “teste do pezinho”, que aponta os meses de julho, setembro e janeiro como os que registaram um maior número de bebés a nascer.
Este sábado, dia 25, abre na galeria municipal Ala da Frente a exposição de pintura, denominada “Exílios”, da artista Lisa Santos Silva. A inauguração é às 18 horas, com entrada livre e a presença da autora.
Lisa Santos Silva é natural do Porto e uma artista multidisciplinar que se dedica à pintura, escrita, fotografia, vídeo e colagem. Em 1975, juntamente com Eduardo Prado Coelho e Hélder Macedo, participa na criação da Secretaria de Estado da Cultura, onde dirige o Departamento de Artes Plásticas até 1977. No ano seguinte, instala-se em Paris e inicia uma carreira internacional. Em 1980, integrou o Departamento de Pedagogia do Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, em Paris, onde trabalha durante seis anos como conferencista, especialista no século XX. O trabalho de Lisa Santos Silva encontra-se presente em várias coleções públicas, entre as quais: Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Nacional de Arte Contemporânea e Coleção Manuel de Brito.
Sobre a exposição, o curador da galeria municipal, António Gonçalves, refere que «Lisa Santos Silva tem desenvolvido um trabalho intimamente singular que enaltece a sabedoria do regresso à origem». Acrescenta que na «sua pintura há uma presença de olhares que nos exortam a atenção e uma inquietação, são seres que carregam imensa carga emocional e que, num estado de suspensão, habitam algo que não encontra sentido nem resolução».
Esta exposição pode ser visitada, até 31 de janeiro de 2026, na Galeria Ala da Frente, localizada no Palacete Barão da Trovisqueira (rua Adriano Pinto Basto), de terça a sexta-feira, das 10h00 às 17h30, e aos fins-de-semana, das 14h30 às 17h30, encerrando à segunda-feira, feriados nacionais e dias 24 e 31 de dezembro. A entrada é livre.
Zabiri, o nome dele é Yassir Zabiri. Já é um fenómeno nos relvados e nas redes sociais, mas é só o começo. A sua popularidade e créditos de goleador estão a crescer, tal como a sua cotação no mercado futebolístico.
O jogador do FC Famalicão, contratado em 2024, foi uma das principais figuras do Mundial de sub-20, que decorreu no Chile, e que consagrou a seleção de Marrocos.
Este jovem tornou-se motivo de atração para muitas pessoas, que querem saber mais acerca dele; a prova é que passou de 8 mil seguidores no Instagram para mais de 675 mil em poucos dias.
O avançado deixou a sua marca no Mundial, com cinco golos, dois deles na final, com a Argentina, que decidiu o título a favor de Marrocos. Foi, também, considerado o segundo melhor jogador do torneio.
Yassir Zabiri chegou ao Famalicão em agosto de 2024. Na altura com 19 anos, o avançado marroquino chegava proveniente do Union Touarga e com contrato por quatro temporadas.
Depois de ter cumprido praticamente toda a formação na Académie Mohammed VI de Football, Zabiri foi uma das revelações do campeonato de Marrocos, prova em que cumpriu a estreia com apenas 18 anos.
Na primeira época em Famalicão, começou por ser suplente utilizado em quatro jogos da equipa principal, pela qual fez seis jogos e três golos, além de seis jogos e seis golos pela equipa sub-23. Esta época, fez três jogos pela equipa principal, como suplente utilizado, ante Santa Clara, AVS e Sporting.
A vitória (0-6) na Madeira, esta terça-feira, é a mais expressiva da história do FC Famalicão na Liga Revelação, prova reservada às equipas sub-23.
Na partida disputada no Campo da Imaculada Conceição, diante do Marítimo, o conjunto famalicense chegou ao intervalo a vencer, por 0-3, avolumando o marcador na segunda parte. Lourenço Teixeira (25’ e 55′), Denis Parkinson (31’), Rudi Almeida (39’), Duarte Oliveira (51′) e Matheus Mattara (73′) foram os autores dos golos.
O jogo foi da sétima jornada, finda a qual a equipa famalicense está na quarta posição, com 10 pontos – a quatro do líder Académico de Viseu. O Famalicão é já o segundo melhor ataque, com 15 golos, a um dos viriatos.
Na próxima jornada – a primeira da segunda volta – o Famalicão visita o Gil Vicente na tarde do dia 28 de outubro, às 15 horas.
A manhã desta quarta-feira fica marcada por mais um incidente na A7, desta vez um despiste de um veículo ligeiro, que deixou uma pessoa ferida.
Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o sinistro terá acontecido no percurso entre Seide e Famalicão.
O alerta foi dado por volta das 12h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.
Graciano Oliveira, natural de Joane, esteve em destaque na 10.ª edição do Campeonato Português de Pizza, em Vila Nova de Gaia, sendo um dos vencedores da competição numa das categorias (pizza tradicional), onde concorreu contra perto de 60 participantes..
O pizzaiolo de 41 anos é dono de dois restaurantes, em Guimarães e Famalicão, formou-se na área há oito e já havia arrecadado o “Trofeo del Pizzaiolo – Alto Minho”, no ano de 2022.
Em breve, o famalicense prepara-se para participar numa competição, a nível mundial, a decorrer em Nápoles, Itália.