Famalicão: Corte de abastecimento de água na Avenida 25 de Abril

O médio criativo do FC Famalicão já exibe o prémio de melhor jovem da I Liga, do mês de março, atribuído pelo Sindicato dos Jogadores.

Gustavo Sá refere que receber esta distinção «é motivo de orgulho», por ver a sua ação reconhecida mas garante que o prémio «não é só meu». Diz que representa toda a equipa, «pois qualquer jovem do plantel poderia ter ganho este prémio», por exemplo Rodrigo Pinheiro, que também foi um dos mais votados.

O capitão da equipa de Hugo Oliveira confere que estes reconhecimentos «motivam-nos e são importantes para que a equipa continue bem neste final de temporada e esteja ligada para cumprir os objetivos. Se a equipa pratica um bom futebol e vive um bom momento claro que isso se vai refletir no rendimento dos jogadores».

A época está a correr de feição a Gustavo Sá – e a toda a equipa – porque se sente «um jogador mais completo». Explica que evoluiu «no entendimento do jogo. O mister deu-me muitos feedbacks relativamente a vários aspetos do jogo e isso possibilitou dar um passo em frente na interpretação do jogo. Seria algo que iria acontecer com o avançar da idade, mas torna-se melhor quanto mais novo isso aconteça», agradeceu.

Recorde-se que o mês de março foi muito profícuo para o FC Famalicão, com várias distinções – treinador, guarda-redes, defesa, jovem e golo.