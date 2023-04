Famalicão: Corte de água em Joane na próxima terça-feira

Três jovens ficaram feridos na sequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada deste domingo, em Silveiros, Barcelos.

Segundo informações recolhidas pelo O Minho, as vítimas regressavam da feira da Isabelinha, em Viatodos, quando a viatura em que seguiam se despistou e colidiu com um camião que estava estacionado na berma da Estrada Nacional 204.

O condutor do veículo também ficou ferido, mas recusou ser transportado para o hospital. Uma das vítimas ficou encarcerada, sendo necessária a intervenção dos Bombeiros de Viatodos com ambulâncias e a viatura de desencarceramento, apoiados pela equipa médica da VMER de Barcelos. No total, foram mobilizados 19 operacionais e oito viaturas.

As vítimas, duas mulheres e um homem com cerca de 20 anos, foram levadas para o Hospital de Braga. A GNR investiga as causas do acidente. O alerta foi dado às 5h20 deste domingo.