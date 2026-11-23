A Câmara Municipal de Famalicão, informa que os serviços operacionais vão intervir na rede de abastecimento na Avenida do Brasil, em frente ao Restaurante Moutados.
Os trabalhos arrancam às 14h00 e devem terminar por volta das 17h00. Segundo o município, o corte é necessário para que a reparação decorra em segurança e no menor tempo possível.
Ficam sem água o Hotel e Restaurante Moutados e as seguintes ruas:
- Rua São João Pedra Leital
- Rua Nossa Senhora das Neves
- Rua Cruz dos Caminhos
- Rua do Moleiro
- Rua do Moledo
- Rua Além Rio
- Rua Moço Morto
- Rua do Alto
- Travessa Jardins da Ponte
- Rua Bernardo da Costa Magalhães
- Rua Abade Zamário
- Rua Viela dos Moinhos
- Rua da Ponte
A autarquia pede “a melhor compreensão” aos moradores e comerciantes para os eventuais incómodos.