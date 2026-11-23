A Câmara Municipal de Famalicão, informa que os serviços operacionais vão intervir na rede de abastecimento na Avenida do Brasil, em frente ao Restaurante Moutados.

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Os trabalhos arrancam às 14h00 e devem terminar por volta das 17h00. Segundo o município, o corte é necessário para que a reparação decorra em segurança e no menor tempo possível.

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Ficam sem água o Hotel e Restaurante Moutados e as seguintes ruas:

Rua São João Pedra Leital

Rua Nossa Senhora das Neves

Rua Cruz dos Caminhos

Rua do Moleiro

Rua do Moledo

Rua Além Rio

Rua Moço Morto

Rua do Alto

Travessa Jardins da Ponte

Rua Bernardo da Costa Magalhães

Rua Abade Zamário

Rua Viela dos Moinhos

Rua da Ponte

A autarquia pede “a melhor compreensão” aos moradores e comerciantes para os eventuais incómodos.