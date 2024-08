Famalicão: Corte de água previsto na vila de Ribeirão

Aos 94 anos de história, cumpridos em junho passado, o Grupo Desportivo de Joane conquistou, pela primeira vez, a Supertaça da AF Braga. O feito foi alcançado na noite desta quarta-feira, no recinto do Santa Eulália, em Vizela, diante do Vieira. Após o empate, 1-1, no tempo regulamentar e no prolongamento a decisão foi para as grandes penalidades, com um 3-2 favorável aos joanenses.

O clube vive, por estes tempos, um momento ímpar na sua carreira desportiva. Para além do título distrital da Pró Nacional, que o trouxe de regresso aos nacionais de futebol, dez anos depois da última presença, também se sagrou Campeão do Minho, já este mês, após vitória (3-0) sobre o Atlético dos Arcos, formação de Viana do Castelo.

São três títulos consecutivos sob a liderança do jovem treinador Duarte Nuno. O ex-atleta, depois do sucesso no Santo Estêvão – subida da 1.ª à divisão de honra da AF Braga – chegou a Joane na época passada. A coletividade, que há várias épocas tentava o regresso aos nacionais, conseguiu, finalmente esse objetivo, a que se juntam os outros dois troféus. É caso para dizer que, em Joane, “não há duas sem três”.

Agora, no Campeonato de Portugal, e depois da estreia vitoriosa (2-1) sobre o Vila Real, o Joane joga domingo, às 17 horas, em casa do Vianense.