Famalicão: Corte de água vai afetar parte das freguesias de Gavião e Mouquim

Bia Maria e Carlos Sanches são os próximos artistas a subir ao palco do Devesa Sunset na próxima sexta-feira, 18 de agosto, em mais um concerto intimista imbuído na paisagem do Parque da Devesa, em Famalicão.

Nomes emergentes no panorama musical português, os jovens artistas vão protagonizar um concerto que celebra o encontro de estilos e vivências, mas sobretudo a amizade, com início pelas 19h00 e entrada livre.

Unidos pela vontade de contar histórias através de canções, Bia Maria e Carlos Sanches cruzaram caminhos pela primeira vez em 2021 e não mais deixaram de colaborar juntos.

Ambos lançaram em 2022 EPs que obtiveram boas críticas, com Bia Maria a desvendar “Do Roberto”, e Carlos Sanchez, “A Migração das Andorinhas”, com o qual obteve uma menção honrosa nos prémios “Novos Talentos Fnac”, graças ao single “Clara em Contraluz”.

A ternura e honestidade musical de Bia Maria e Carlos Sanches antecipam o último concerto da edição deste ano do Devesa Sunset, que encerra na próxima semana pela voz de Salvador Sobral.

No dia 25 de agosto, o aclamado músico português vai realizar uma atuação inédita que revisita o seu último álbum “bpm” (2021) e descortina um pouco de “Timbre”, o próximo registo de originais, acompanhado pelos guitarristas André Santos e Manuel Rocha.

Recorde-se que o Devesa Sunset é uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão que se realiza desde 2015. Os concertos acontecem junto ao lago do Parque da Devesa todas as sextas-feiras do mês de agosto, pelas 19h00 e com entrada livre, inseridos num ambiente descontraído que leva a cultura ao encontro da natureza.