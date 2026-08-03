Esta segunda-feira, devido a uma intervenção na rede pública de abastecimento de água, realizada pelos serviços do município de Famalicão, será interrompido o fornecimento de água, entre as 14 e as 17 horas, na freguesia de Esmeriz. A intervenção vai afetar a Avenida Dr. Carlos Bacelar, no lado direito, sentido cemitério-ponte da autoestrada, poderá haver constrangimentos na Rua de Pirre e também o Centro Social da Paróquia de Esmeriz pode ser afetado.

O objetivo da intervenção é melhorar a rede de abastecimento na freguesia de Esmeriz.