Famalicão: Corte no abastecimento de água na rua Vasconcelos e Castro

O abastecimento de água na rua Vasconcelos e Castro está interrompido, até às 12 horas desta quinta-feira, para conclusão da rede de abastecimento de água, no cruzamento da rua Alves Roçadas com a rua Vasconcelos e Castro, artérias do centro da cidade.

A intervenção implica também o corte de trânsito a viaturas pesadas, durante esta manhã, em ambas as vias.