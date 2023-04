Famalicão: Cortejo de 25 compassos em Calendário

Na visita pascal da comunidade paroquial de São Julião do Calendário, os 25 compassos, com mais de 120 pessoas (entre elas muitos jovens) andaram durante a manhã do dia de Páscoa e alguns de tarde, visitando as famílias que quiseram abrir as portas das suas casas, a fim de receberem Cristo Ressuscitado.

Nas zonas pastorais da capela de Nossa Senhora de Fátima e da igreja de S. Miguel o Anjo houve eucaristia antes e depois da visita pascal.

Na zona da igreja paroquial, a eucaristia foi celebrada às 11 horas. O cortejo (foto) com representantes de todos os compassos pascais partiram pelas 17h45 em direção ao salão paroquial onde, às 18 horas, foi celebrada a missa de encerramento, com a presença de centenas de pessoas.

O pároco Jorge Ferreira deixou, no final, um agradecimento às pessoas envolvidas nesta tarefa de anunciar Cristo Ressuscitado, assinalando o seu regozijo por saber que muitas mais famílias (do que no ano transato) abriram as suas portas aos compassos.