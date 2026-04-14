Famalicão: Cortejo de angariação de fundos para a festa a S. Miguel (Seide)

A Comissão de Festas em honra de S. Miguel, em Seide, organiza, este domingo, dia 19, um cortejo para angariação de fundos que ajudem a realizar a festa. Começa às 14h30, com saída do lugar de Além, em direção ao Parque da Freguesia, em Seide S. Miguel. Entre os vários produtos para venda, haverá lenha para comprar e armazenar para o próximo inverno.
Famalicão: Seminário sobre Enfermagem do Trabalho
A CESPU promove, entre 17 e 18 de abril, no seu auditório, um seminário sobre Enfermagem do Trabalho, para partilhar experiências e discutir a importância de uma abordagem proativa, preventiva e contínua em contexto laboral.
O programa inclui sessões dedicadas à promoção da saúde física e mental, prevenção de acidentes de trabalho, avaliação de riscos psicossociais e estratégias para ambientes de trabalho mais saudáveis. Os palestrantes vão partilhar as suas experiências profissionais.
«Enquanto o principal foco dos médicos do trabalho é a aptidão para o trabalho, os enfermeiros do trabalho têm como principal desafio a promoção da saúde, procurando garantir bem-estar ao longo da vida profissional, antecipando e prevenindo doenças na terceira idade», destaca Vítor Brasileiro, coordenador pela Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho da CESPU, que organiza este seminário.
A CESPU criou, há cerca de uma década, uma pós-graduação na área da Enfermagem do Trabalho. Esta competência é obrigatória para quem pretende exercer nesta área em concreto, tendo de estar registado na DGS e na Ordem dos Enfermeiros.
Famalicão: Dois atletas do GD Natação batem recordes no Meeting de Felgueiras
Rodrigo Pereira e Francisco Silva estiveram em grande destaque ao conseguirem estabelecer novos recordes do Meeting Internacional de Felgueiras, evento que decorreu no passado fim de semana.
Rodrigo Pereira fixou o recorde nos 50 metros livres, com a marca de 22,48 segundos, enquanto Francisco Silva estabeleceu um novo máximo nos 200 metros Costas com o tempo de 1:57.10.
Nesta competição foram, ainda, batidos recordes pessoais, conquistados vários títulos e foram assegurados os mínimos para os Campeonatos Nacionais. Destaque, ainda, para os restantes atletas do GD Natação de Famalicão com diversas prestações acima dos 700 pontos.
Famalicão: Mulher ferida após colisão em Joane
Na manhã desta terça-feira, uma colisão entre dois veículos ligeiros, na rua de Cima de Pele, na freguesia de Joane, fez um ferido.
O alerta foi dado por volta das 11h37 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, uma mulher com ferimentos ligeiros, para o hospital local.
Famalicão: Riba d’Ave recebe Sanjoanense em jogo fundamental para a manutenção
A equipa do Riba d´Ave/CSJ Group defronta a AD Sanjoanense no sábado, dia 18 de abril, às 18:30, no Parque das Tílias, partida da 24ª jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins.
Os ribadavenses, na primeira volta, venceram (2-4) no reduto da AD Sanjoanense.
O treinador Jorge Ferreira conta com o plantel na máxima força, para tentar angariar 3 pontos muito importantes nesta face decisiva da temporada.
Depois desta receção à equipa de São João da Madeira, seguem-se mais duas jornadas decisivas, frente ao CD Póvoa fora de portas e, na última jornada, em casa diante do HC Braga.
Esta é a pior série da equipa ribadavense que não vence há 10 jornadas, apesar de vir de 30 partidas consecutivas a marcar.
A formação da casa joga o tudo por tudo nas últimas três jornadas da fase regular, atualmente no 12º lugar da classificação (zona de despromoção) com 19 pontos, a quatro da Sanjoanense.
Tiago Torres
Famalicão: Piquenique Comunitário no Parque da Espadaneira, Requião
Para celebrar o Dia da Comissão Social Inter-Freguesias do Vale do Pelhe, no dia 2 de maio, sábado, há um piquenique comunitário no Parque da Espadaneira, em Requião.
Está marcado para as 12h30, aberto a todos que queiram participar. Leve para partilhar algo doce, salgado ou uma bebida. Boa disposição também é importante. Animação a cargo da Academia Sénior de Requião.
FC Famalicão joga o tudo por tudo na fuga à despromoção
A equipa de futsal do FC Famalicão visita esta sexta-feira, dia 17 de abril, às 20:30, o pavilhão João Rocha para defrontar a equipa do Sporting, na penúltima jornada da fase regular da Liga Placard.
A equipa famalicense, atualmente no 11º lugar da tabela classificativa, joga o tudo por tudo na fuga à despromoção, neste que é o ano de estreia do clube na principal liga de futsal.
O único indisponível é Diogo Tavares devido a uma rutura de ligamentos do joelho.
Nesta fase decisiva da temporada, o FC Famalicão pode entrar na última jornada já despromovido. A equipa de Hugo Oliveira está dependente do que conseguir diante do Sporting e do resultado do Fundão, adversário direto na luta pela manutenção e que visita Famalicão no dia 2 de maio, no Pavilhão Municipal de Lameiras, às 16:00.
Antes da última partida da Liga, a formação famalicense volta a defrontar o Sporting, mas desta vez nos quartos de final da Taça de Portugal, no dia 22 de abril, às 18:00, no pavilhão Multiusos de Gondomar.
Tiago Torres