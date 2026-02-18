Famalicão: Cortejo de carnaval percorreu as ruas de Arnoso Santa Eulália

No passado domingo, apesar da chuva, a Associação Desportiva e Cultural de Arnoso Santa Eulália (ADC) realizou o tradicional desfile de carnaval. O corso carnavalesco saiu à rua com vários carros alegóricos e cerca de três centenas de foliões, que se fantasiaram com muita imaginação e criatividade para encenarem vários quadros temáticos e encarnarem personagens alegres que animaram os inúmeros assistentes, que aguardaram a passagem do corso pelas ruas da freguesia.

O desfile percorreu mais de 3 km, terminando no salão polivalente da ADC, no qual, foi servido o lanche e decorreu o convívio, animado pelo DJ Félix.

Marcaram presença a vereadora da Cultura, Susana Pereira, que enalteceu a realização da atividade, apesar da intempérie que se fez sentir, o presidente da Junta de Freguesia, Ricardo Pinto, e o pároco Vítor Sá.

A ADC agradece a colaboração da Polícia Municipal, o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e a todos os dinamizadores e participantes que contribuíram para o êxito desta iniciativa.