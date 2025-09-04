Famalicão: Costinha vai atuar no Coliseu de Lisboa

No próximo domingo começa oficialmente a Romaria Nova, em Lousado. As festas em honra de Nossa Senhora da Boa Hora e do Sagrado Coração de Maria concentram-se de 12 a 15 de setembro, com destaque para o concerto de Toy, na noite do dia 13, a partir das 22 horas.

Então, este domingo, às 19 horas, há novenas que se repetem até sexta-feira, dia 12, sempre às 20 horas. Na quinta-feira, dia 11, às 18 horas, são levantados os mastros. Na noite do dia seguinte, há folclore com os ranchos Santa Marinha de Lousado, Santa Leocádia de Fradelos e S. Pedro de Bairro. Depois, a animação fica a cargo do DJ Carlos Fonseca.

No sábado, dia 13, para além do concerto de Toy, realce para a procissão e eucaristia, ás 17h30; uma sessão de fogo de artifício e música com os Dj Carlos Azevedo e Dreey. Na manhã do dia seguinte há eucaristia festiva, ao início da tarde procissão, à noite concerto pela Banda Myllenium, entre outras iniciativas.

Por último, para encerramento destas tradicionais festividades, no dia 15, às 19 horas, São Lourenço regressa, em procissão, à sua capela.