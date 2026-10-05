No passado sábado, no decurso da Supertaça Concelhia de Futsal, houve um instante que sensibilizou todos os presentes: a entrega de mil euros, pelo GR Covense, à Maria Luísa Maria Luísa e a Trissomia 10 , mostrou «que o verdadeiro valor de um clube também se mede pela sua capacidade de estar presente quando mais é preciso», enaltece a direção da AFSA.

Naquele momento, os jogadores – veteranos e seniores -, treinadores, direção e toda a estrutura do Covense uniram-se por uma causa maior, naquele que foi um dos momentos mais bonitos e marcantes do dia. «Parabéns a todos por este gesto tão bonito, tão genuíno e tão humano», sublinha a AFSA.

No total, foram angariados 1400 euros. A Maria Luísa tem 3 anos e foi diagnosticada com uma alteração genética rara no cromossoma 10. Não anda, não fala e tem muitas dificuldades no seu desenvolvimento. Por isso, precisa de terapias constantes para conseguir evoluir e conquistar pequenas vitórias.