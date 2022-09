Famalicão: Cozinha vegetariana em destaque nos Dias à Mesa

Os deputados do PCP no Parlamento Europeu, Sandra Pereira e João Pimenta Lopes, vão realizar uma jornada de trabalho na região de Braga. Desta quarta a sexta-feira, os deputados vão passar pelos concelhos de Braga, Guimarães, VN Famalicão, Fafe. Barcelos, Esposende, Vizela e Amarares

A jornada, com o lema “Ao teu lado todos os dias. A tua voz no Parlamento Europeu”, que visa dar expressão a uma intervenção distintiva em defesa dos direitos, dos interesses e das aspirações dos trabalhadores e do povo português, trará Sandra Pereira, esta quarta-feira, à feira semanal de Famalicão (9 horas) e, às 11 horas, tem um encontro com trabalhadores despedidos da Shenelek / Continental – Mabor, empresa onde regressa durante a tarde, às 14h30, para contacto com os trabalhadores. Às 17 horas, estará na Lima e Companhia, também para contactos com trabalhadores. Na quinta-feira, a deputada comunista, volta a contactar com trabalhadores, desta feita da Leica, às 15h30.

Os deputados cumprirão um intenso programa de contacto com trabalhadores, populações, associações e outras organizações, abrangendo as temáticas do aumento do custo de vida, da situação das atividades económicas, dos direitos ao emprego digno, à saúde, à habitação e aos transportes públicos, entre outros.