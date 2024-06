Famalicão cria Rede Local de Centros Tecnológicos Especializados

Famalicão: Festa Antoninas começam esta sexta-feira com as marchas das crianças

O centro da cidade de Famalicão já está em festa para as Antoninas. Já funcionam os carrosséis e outros divertimentos, as ruas estão decoradas e iluminadas à noite e cheira a sardinha assada. Esta sexta-feira começam as atividades, que se vão intensificar nos dias seguintes, até 13 de junho, com propostas para todos os gostos. As primeiras a entrar em ação são as crianças com as marchas infantis, já esta sexta-feira, dia 7 de junho. Vestidas a rigor e de arcos no braço vão entoar quadras alusivas ao Santo Casamenteiro.

A música é uma das principais atrações. Este ano, o programa propõe Wet Bed Gang, a 7 de junho; Sons do Minho e Encontro de Cavaquinhos, no dia 8; Tony Carreira no dia 9 e música popular na Praça; a 10, o Festival de Folclore; no dia 11 atua a Banda Myllenium; e Buba Espinho, a 13. Além destas, há muitas outras propostas musicais todos os dias.

As festas concelhias famalicenses, classificadas como Património Cultural Imaterial de Portugal, têm como ponto alto as marchas dos adultos, na noite do dia 12 de junho, véspera de feriado. O centenário da Capela de Santo António (inaugurada a 13 de junho de 1924) dá o mote para o desfile deste ano que sai para a rua às 21h15, com a participação de 10 associações locais: Associação Recreativa e cultural Flor do Monte, Associação Coração Vale S. Cosme, Associação Cultural e Desportiva S. Martinho de Brufe, ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Antas, Associação Unidos de Avidos, Associação Cultural Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave, Associação Sentir a Terra – União Gondifelos, Cavalões e Outiz, Comissão de Festas Divino Salvador de Ruivães, LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa e a estreia da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

No dia 8, consta a Caminhada Camiliana, que alia o desporto, a cultura e a animação. Além da caminhada Antas-Seide, estão previstas surpresas cénicas. É um evento único, sempre muito participado por adultos e crianças.

Destaque também para a vertente religiosa das Festas, no feriado do dia 13 de junho, que incorpora a missa, celebrada por D. José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga, e a distribuição do pão na parte da manhã, e a procissão à tarde.

As Antoninas vão também chamar os famalicenses para a prática desportiva, com destaque para o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, no domingo, dia 9, e para a 8.ª Descida Mais Louca, no dia 10, organizada pela ARCA.

Recorde-se que as Festas Antoninas de Famalicão constam no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI), em resultado de um processo iniciado em 2015 com a adesão do Município de Vila Nova de Famalicão ao projeto regional ‘Romarias do Minho’.