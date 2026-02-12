Famalicão: Criança abrem, esta sexta-feira, festejos de Carnaval

Na tarde desta sexta-feira, a partir das 14 horas, centenas de crianças abrem os festejos de Carnaval no concelho de Famalicão. No Pavilhão Municipal, os pequenos foliões das várias escolas do concelho vão mostrar a sua criatividade. Na segunda-feira, também no Pavilhão Municipal, é a vez dos seniores. A partir das 15 horas, os utentes das várias instituições famalicenses vão exibir-se para uma plateia que enche o espaço desportivo.

Depois vem a grande noite onde milhares de pessoas se concentram de forma espontânea nas ruas da cidade, num ambiente de festa que se prolonga pela madrugada dentro. A animação estará distribuída por quatro palcos – Rua Luís Barroso, Praça 9 de Abril, Praça D. Maria II e Mercado Municipal — e inclui ainda o tradicional concurso de mascarados.

A autarquia disponibiliza transportes gratuitos de autocarro em todo o concelho durante a noite, mantendo também a parceria com a CP – Comboios de Portugal, que assegura bilhetes promocionais nos comboios urbanos, válidos apenas para compras antecipadas, até ao dia 14 de fevereiro.

Os festejos encerram oficialmente na terça-feira, dia 17 de fevereiro, com a Queima dos Galheiros, em Fradelos.