Famalicão: Criança atropelada em passadeira na freguesia de Calendário

Uma criança com 9 anos de idade foi atropelada, esta manhã, por um veículo ligeiro, na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão que asseguraram o transporte do rapaz para o hospital local.

Fonte do socorro adiantou à Cidade Hoje que os ferimentos foram considerados ligeiros.

Famalicão: Projeto CLDS 5G “Ser… Feliz em Famalicão” acompanha quase cem pessoas

Desde 2024 que está em prática o projeto do Contrato Local de Desenvolvimento Social CLDS 5G “Ser… Feliz em Famalicão”, promovido pela Câmara Municipal e coordenado pela Engenho, em articulação com as Comissões Sociais Interfreguesias do concelho.

Atualmente, acompanha quase uma centena de pessoas de várias freguesias, em situação vulnerável. Muitas delas estão integradas em programas de formação, ofertas de emprego e medidas ativas de contratação.

É um projeto centrado nos desempregados, jovens, migrantes, cuidadores informais, pessoas com deficiência e membros da comunidade LGBTQIA+. Só funciona graças a uma rede de parceiros locais que têm trabalhado de forma consistente com os públicos em situação de vulnerabilidade. Entre eles destacam-se o Centro de Emprego de Famalicão, Juntas de Freguesia, Equipas SAAS, Centro Qualifica, Associação Dar as Mãos, ACIP, LIPAC, o Projeto Homem, entre outros.

«Mais do que um programa social, este é um compromisso coletivo com as pessoas. Queremos criar oportunidades, empoderar cidadãos e reconstruir percursos de vida com dignidade e esperança», sublinha Manuel Augusto de Araújo, responsável da Engenho.

O objetivo é construir um território mais justo, coeso e inclusivo, através de uma intervenção de proximidade, adaptada às necessidades e potencialidades locais.

«Acreditamos que transformar o território é também escutar histórias de vida e anseios de pessoas. Este projeto é um convite à corresponsabilidade social e à construção de um futuro mais humano, onde cada pessoa conta e cada voz é ouvida», realça Ana Isabel Carvalho, coordenadora do CLDS 5G Ser Feliz em Famalicão.

Até dezembro de 2028, o projeto prevê a realização de oficinas temáticas e iniciativas inovadoras que promovam a capacitação e a inclusão.

Famalicão: Ouro e prata nos Europeus de Veteranos

Nos Campeonatos Europeus de Veteranos, que decorrem na ilha da Madeira, dois famalicenses estão ao serviço de Portugal. Joaquim Figueiredo, no passado domingo, sagrou-se campeão europeu de Cross, no escalão M55-65. Já esta terça-feira, Sérgio Silva conseguiu a medalha de prata no salto em comprimento.

Os Campeonatos Europeus Masters de Atletismo decorrem até domingo, com cerca de 4.200 atletas veteranos oriundos de 40 países europeus e 15 extracomunitários.

Famalicão: Pavilhão Municipal recebe a 8 de novembro os melhores pares internacionais

No dia 8 de novembro, o Pavilhão Municipal recebe a décima primeira edição do Famalicão Dança. Num dos maiores eventos de dança desportiva nacional, tem lugar o Campeonato do Mundo 10 Danças (sub-21) e a sexta edição do Circuito Nacional Standard e Latinas.

Neste dia, que fará de Famalicão a capital da dança, está garantido um espetáculo de muito glamour e ritmo, com os melhores pares nacionais e internacionais.

O evento é uma organização da Academia Gindança, com o apoio da Câmara Municipal, da Federação Portuguesa de Dança Desportiva e de outras entidades oficiais e parceiros.

Famalicão: CIOR celebra ErasmusDays e a importância da cooperação europeia

A Escola Profissional CIOR está a celebrar o ErasmusDays 25, com uma série de iniciativas que começaram no dia 13, segunda-feira. O objetivo passa por realçar a importância e o impacto da cooperação europeia na educação, na mobilidade e na aprendizagem ao longo da vida.

Através da visualização de vídeos e testemunhos de alunos participantes, a CIOR divulgou as diferentes mobilidades realizadas no passado ano letivo, que aconteceram em diferentes países europeus e com vários instituições e empresas parceiras; foi, também, inaugurada uma exposição de t-shirts pintadas relacionadas com o Erasmus+, que envolveu toda a comunidade escolar.

Segundo o Gabinete de Projetos da Escola, Nilza Jardim afirma que o programa Erasmus, outros anteriores e a ligação da CIOR à Europa são uma forte «marca identitária do projeto educativo, formativo e cultural da Escola, dado que as mobilidades e intercâmbios no espaço europeu se efetuam há mais de 30 anos, desde o início deste estabelecimento de ensino, envolvendo várias centenas de alunos, professores e colaboradores

A CIOR é, também, uma escola cada vez mais procurada como entidade de acolhimento ao longo do ano por parte de vários parceiros europeus.

Famalicão: Fundador da ACA é personalidade do ano na área da construção

Alberto Couto Alves, do Grupo ACA, foi eleito Personalidade do Ano na área da Construção, nos Prémios Construir 2025. OS galardões, atribuídos pelo jornal Construir, reconhecem empresas, profissionais e obras que mais se destacaram no último ano. Os prémios foram entregues em Monsanto, Lisboa, com Alberto Couto Alves a ser distinguido com o galardão de mérito e excelência.

Em setembro passado, a empresa famalicense anunciou oficialmente o seu rebranding estratégico, desenvolvido pela This is Pacifica, que uniformiza todas as áreas de negócio sob uma identidade única e internacional. Mais do que uma mudança estética, é uma ferramenta para reforçar a competitividade global, consolidar a atuação em territórios estratégicos e explorar novas oportunidades de crescimento equilibrado entre economias maduras e emergentes.

Com uma carteira de obras de 950 milhões de euros, um volume de negócios de 400 milhões estimado para 2026 e cerca de 2.000 colaboradores, a ACA, fundada em 1982, é atualmente um dos principais players nacionais e internacionais da engenharia e construção, com operações em Portugal, Angola, Brasil, São Tomé e Príncipe, França, Polónia e Bolívia.

Famalicão: Simulacro de incêndio na Secundária Camilo Castelo Branco

No dia 13 de outubro, a Escola Secundária Camilo Castelo Branco realizou um simulacro de incêndio que implicou a evacuação total do edifício escolar. A iniciativa contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, que apoiaram a operação e avaliaram a eficácia dos procedimentos de emergência.

Para a escola, estes exercícios são fundamentais para minimizar os efeitos de eventuais catástrofes, garantindo que alunos, professores e funcionários saibam como agir em situações de risco.

A direção agradece aos Bombeiros Voluntários Famalicenses, cuja colaboração é decisiva não só para a realização destes simulacros, mas também para a educação para a cidadania e a prevenção, «valores indispensáveis numa sociedade mais segura e consciente».