Famalicão: Criança atropelada na Avenida do Brasil

A Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba de Ave realiza, no próximo sábado, com início às 19 horas, um Sábado Gastronómico.

A iniciativa decorre no salão paroquial da vila e visa angariar fundos para as festas do próximo ano em honra de S. Pedro.

Para além de um vasto menu, a organização também garante animação com o Rancho Folclórico de Oliveira Santa Maria.

As várias sugestões gastronómicas podem ser degustadas no local ou, então, em regime de take-away. As encomendas devem ser feitas até esta sexta-feira.