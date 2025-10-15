Sociedade, Última Hora

Famalicão: Criança de 8 anos atropelada em Lousado

Uma criança com 8 anos foi atropelada, na manhã desta quarta-feira, em Lousado, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h30, na Rua Cardeal Cerejeira, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Rebentamento de conduta de água na freguesia de Nine

A Junta de Freguesia de Nine alertou hoje para uma interrupção no abastecimento de água na zona de Coura, devido ao rebentamento da conduta principal.

Segundo a autarquia, os serviços técnicos já se encontram no local a proceder à reparação, estando a intervenção em curso para restabelecer o fornecimento o mais rapidamente possível.

Famalicão: Criança atropelada em passadeira na freguesia de Calendário

Uma criança com 9 anos de idade foi atropelada, esta manhã, por um veículo ligeiro, na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão que asseguraram o transporte do rapaz para o hospital local.

Fonte do socorro adiantou à Cidade Hoje que os ferimentos foram considerados ligeiros.

Famalicão: Denúncia de vandalismo na noite de eleições gera tensão em Pedome

Filipe Abreu, um dos candidatos à Junta de Freguesia de Pedome, recorreu às redes sociais para denunciar um episódio que diz ter ocorrido na noite de domingo, durante os festejos da lista vencedora. Segundo o candidato, uma garrafa de vidro foi atirada contra a parede de um dos quartos da sua casa.

Apesar de os danos materiais serem reparáveis, Filipe Abreu afirmou que o sentimento de insegurança “é mais difícil de apagar”. O candidato lamentou ainda o silêncio da adversária Alexandra, que, segundo o seu relato, testemunhou o incidente e “nada fez”.

Contactada pela Cidade Hoje, a recém-eleita presidente de junta, Alexandra Silva, negou ter assistido ao ato de vandalismo e afirmou que não se revê nesse tipo de comportamentos. Confirmou que seguia na caravana, explicando que a paragem em frente à casa de Filipe Abreu serviu apenas para recolher uma bandeira que teria caído de uma viatura.

Alexandra Silva lamenta que Filipe Abreu tenha recorrido às redes sociais sem antes a contactar para um eventual esclarecimento. Garantiu que vai averiguar o sucedido, de forma a perceber se a garrafa foi lançada por alguém ligado à sua equipa. Ainda assim, sublinha que, mesmo que tal se confirme, é um ato que repudia totalmente e que terá acontecido à sua revelia.

A nova presidente considera ainda as acusações de Filipe Abreu um ataque ao seu bom nome e afirma que pondera agir em conformidade.

Famalicão: Bombeiros acionados para fogo em apartamento

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, cerca das 07h50 desta terça-feira, para um incêndio habitacional em Antas, Famalicão.

De acordo com informações do Comando Sub Regional do Ave, o alerta chegou para a Rua do Sr. da Agonia, que foi cortada ao trânsito automóvel para os trabalhos de socorro.

O foco de incêndio, no interior do edifício habitacional, foi rapidamente dominado.

Não há, até ao momento, informação da existência de feridos.

Famalicão: Colisão entre carro e bicicleta faz um ferido

Ao início da manhã desta segunda-feira, a colisão entre um veículo ligeiro e uma bicicleta fez um ferido, na rua padre Domingos Joaquim Pereira, no Louro.

O alerta foi dado por volta das 07h55 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e os Bombeiros de Viatodos. A vítima, com ferimentos ligeiros, foi transportada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Carro parado horas na berma da variante escondia casal embriagado que fazia uma “sesta”

Um homem e uma mulher, com cerca de 50 anos, foram encontrados embriagados no interior de um automóvel que esteve parado durante várias horas na berma da variante nascente de Famalicão, nas proximidades do posto de abastecimento da PRIO, em Calendário, Famalicão.

O veículo, imobilizado junto à via e com visíveis danos na parte dianteira, levantou suspeitas de que pudesse ter estado envolvido num acidente pouco antes de ser ali deixado.

Os Bombeiros Famalicenses foram acionados e, à chegada ao local, encontraram o casal a dormir nos bancos traseiros do carro, sob visível estado de embriaguez.

A PSP foi também chamada ao local para registar a ocorrência.