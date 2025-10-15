Famalicão: Criança de 8 anos atropelada em Lousado

Filipe Abreu, um dos candidatos à Junta de Freguesia de Pedome, recorreu às redes sociais para denunciar um episódio que diz ter ocorrido na noite de domingo, durante os festejos da lista vencedora. Segundo o candidato, uma garrafa de vidro foi atirada contra a parede de um dos quartos da sua casa.

Apesar de os danos materiais serem reparáveis, Filipe Abreu afirmou que o sentimento de insegurança “é mais difícil de apagar”. O candidato lamentou ainda o silêncio da adversária Alexandra, que, segundo o seu relato, testemunhou o incidente e “nada fez”.

Contactada pela Cidade Hoje, a recém-eleita presidente de junta, Alexandra Silva, negou ter assistido ao ato de vandalismo e afirmou que não se revê nesse tipo de comportamentos. Confirmou que seguia na caravana, explicando que a paragem em frente à casa de Filipe Abreu serviu apenas para recolher uma bandeira que teria caído de uma viatura.

Alexandra Silva lamenta que Filipe Abreu tenha recorrido às redes sociais sem antes a contactar para um eventual esclarecimento. Garantiu que vai averiguar o sucedido, de forma a perceber se a garrafa foi lançada por alguém ligado à sua equipa. Ainda assim, sublinha que, mesmo que tal se confirme, é um ato que repudia totalmente e que terá acontecido à sua revelia.

A nova presidente considera ainda as acusações de Filipe Abreu um ataque ao seu bom nome e afirma que pondera agir em conformidade.