O Hospital de Braga vai ter dificuldades de responder na urgência de ginecologia/obstetrícia nos dias 14, 17 e 18 e na cirurgia geral durante toda a semana, à exceção do próximo dia 18.

No caso da cirurgia geral, os doentes serão atendidos no Hospital São João e na ginecologia/obstetrícia as instituições para referenciação são o Centro Hospitalar do Médio Ave, o Hospital de Guimarães, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho e o Hospital São João.