A cantora e autora de Bairro, radicada em Lisboa, apresenta, na noite do próximo sábado, às 21h30, o seu novo álbum, “Entreleta”, ao vivo no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

“Entretela” é o segundo álbum da artista que, ao longo do disco, tece histórias através das narrativas e ritmos que encontrou em Lisboa. O fado, o batuku ou as canções de transmissão oral chegam pela vivência, pela escuta, pelo corpo. Este trabalho tem como convidados, António Zambujo, Sérgio Godinho, Tito Paris, Roda de Percussão Ibérica e Rolando Semedo.

Além de Cristina Clara, responsável de algumas das letras, outros autores também participam, entre os quais Ana Sofia Paiva, Amélia Muge, Maria do Rosário Pedreira, Edu Mundo e Daniel Pereira Cristo, o próprio Sérgio Godinho e Rolando Semedo.

A autora estreou-se em disco com “Lua Adversa” (2021); em 2026, apresentou “Entretela”, ambos distinguidos como Disco Antena 1. A autora convidada do Festival da Canção RTP 2024, chegou à final com “Primavera”, com letra da própria e música de Jon Luz. Foi artista selecionada para showcase oficial na WOMEX 2024, em Manchester, e nomeada para o UPBEAT Best New Talent Award 2025. Tem atuado em importantes palcos nacionais e internacionais.