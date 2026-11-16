A cantora e autora de Bairro, mas radicada em Lisboa, apresenta, no dia 28 de novembro, às 21h30, o seu novo álbum, “Entreleta”, ao vivo no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave. «Vou estar em casa e não podia estar mais feliz», reagiu a cantora.
O trabalho de Cristina Clara cruza a música de tradição oral com linguagens contemporâneas, inspirada nos ritmos e poesia de Portugal, Brasil e Cabo Verde.
Recorde-se que a autora estreou-se em disco com “Lua Adversa” (2021); em 2026, apresentou “Entretela”, ambos distinguidos como Disco Antena 1. A autora convidada do Festival da Canção RTP 2024, chegou à final com “Primavera”, com letra da própria e música de Jon Luz. Foi artista selecionada para showcase oficial na WOMEX 2024, em Manchester, e nomeada para o UPBEAT Best New Talent Award 2025. Tem atuado em importantes palcos nacionais e internacionais e reúne no novo álbum colaborações com artistas como António Zambujo, Sérgio Godinho, Amélia Muge e Tito Paris.