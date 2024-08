Famalicão: Cristóvam fecha esta sexta-feira o Devesa Sunset

O famalicense Ivo Faria, chefe nacional do CNE, foi distinguido, no Egito, com a medalha de São Jorge, pela Fraternidade com o mesmo nome. A distinção aconteceu no decurso do Conselho Mundial da Conferência Internacional Católica de Escutismo (CICE), que decorreu entre os dias 11 e 14 de agosto.

A medalha de São Jorge, entregue no último dia do encontro mundial, é concedida como reconhecimento pelas contribuições excecionais para o escutismo católico, destacando o impacto na educação dos jovens, no desenvolvimento da personalidade, da fé e do seu compromisso pessoal com a sociedade. Esta medalha atesta, assim, o trabalho de Ivo Faria em prol da juventude e do movimento escutista.

O Conselho Mundial da CICE teve lugar na Cairo International Scout House, centro escutista da capital do Egito.