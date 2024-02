Famalicão: Críticas da oposição à operação urbanística junto ao Tribunal

Abriu, esta quinta-feira, na freguesia de Delães, a loja Continente com cerca de 1000 m2 de área de venda e 119 lugares de estacionamento. Apresenta, ainda, 4 postos de carregamento para veículos elétricos.

Na Avenida das Lameiras, o Continente Bom Dia conta com cerca de 28 colaboradores e funciona, diariamente, das 8h00 às 21h00.

A inauguração do espaço é assinalada com uma campanha de 10% de desconto em Cartão Continente, até domingo, dia 11 de fevereiro, e que acumula com as promoções em vigor.

Com a abertura deste novo Continente «queremos estar ainda mais próximos dos clientes, com produtos de qualidade, a preços acessíveis, reforçando a nossa ligação com esta região e com os famalicenses», explica a diretora de loja, Tânia Silva Guedes, na empresa há 10 anos.

Para assinalar esta inauguração, a Missão Continente ofereceu carrinhos de compras com bens essenciais às instituições apadrinhadas pela loja: Centro Social de Castelões, Centro Social e Cultural S. Pedro do Bairro e a Associação Amigos dos Animais de Santo Tirso. Estas instituições serão permanentemente apoiadas, através dos excedentes alimentares diários da nova loja Continente Bom Dia Delães.

Na vertente ambiental há a destacar os painéis solares fotovoltaicos na cobertura e no parque de estacionamento, o que representa cerca de 45% do consumo total da loja, garantindo a sua autossuficiência num período superior a 8 horas num dia de boa radiação solar. O espaço dispõe, também, de lâmpadas de baixo consumo, 100% LED, para iluminação e equipamentos de controlo e redução de consumos excessivos de água.

Os consumidores podem, também, utilizar sacos reutilizáveis na compra de fruta, legumes ou padaria, como também caixas reutilizáveis em charcutaria e take away. A loja conta ainda com produtos nacionais frescos e da época, desde as frutas e legumes, à padaria, talho e peixaria.