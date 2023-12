Famalicão: CROA suspende adoções no natal “um animal não é um presente”

Na jornada 16 da pró nacional da AF Braga, os líderes Maria da Fonte e GD Joane perderam, mas a AD Oliveirense, que é terceira, não soube aproveitar estes desaires para chegar ao topo. A equipa de Oliveira Santa Maria não foi além de um empate, a 1 golo, na receção ao Vieira, mantendo o mesmo lugar, agora a um ponto dos primeiros que somam 31.

O GD Joane perdeu, 1-0, em casa do Selho, e o Maria da Fonte foi surpreendido pelo Prado, por igual resultado. Ainda nesta jornada, a AD Ninense, décima quarta, com 18 pontos, perdeu, 4-0, em Forjães, e o Bairro, na receção ao SP Arcos, foi derrotado por 2-0. A equipa bairrense é penúltima, com 11 pontos.

Na divisão de honra, série B, o S. Cosme perdeu, 3-0, na deslocação ao Torcatense, mantendo os 14 pontos e o décimo primeiro lugar.

Na 1.ª divisão, série D, houve alterações no topo da classificação, com o Delães a baixar ao terceiro lugar, com 20 pontos, a um do Lousado e do Sequeirense que ocupam os dois primeiros lugares. Resultados da jornada 10: Calendário, 0-Sequeirense, 2; S. Cláudio, 2-Fradelos, 2; Ruivanense, 2-Gondifelos, 1; Delães, 0-Guisande, 4; Mouquim, 0-Lousado, 1; Operário, 4-Louro, 1. Na classificação, o Gondifelos soma 19 pontos e ocupa o quarto lugar; o Operário é sexto, com 16 pontos, seguido do Ruivanense e Fradelos (ambos com 14 pontos); Calendário (10.º, 12); Louro (12.º) e S. Cláudio (13.º), ambos com 9 pontos, e Mouquim sem pontos.