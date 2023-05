Famalicão: CRP Delães garante que não houve agressão de um atleta seu a árbitra (c/vídeo)

Em comunicado, o Clube Recreativo e Popular de Delães apresenta explicações sobre o incidente que ocorreu no final do jogo de iniciados com o GRC Aldão. No mesmo comunicado, o CRP Delães desmente notícias que saíram no Jornal Record sobre o sucedido, garantindo que não houve agressão da parte do atleta do Delães ao árbitro da partida.

O jogo foi no domingo, Delães e Aldão entraram em campo com os mesmos pontos (55), mas a equipa famalicense saiu vitoriosa, por 3-2. Tem ainda menos um jogo que o Aldão, quando faltam disputar três jogos.

Segundo o CRP Delães, o que se passou foi o seguinte: «no referido jogo, no último minuto do tempo de compensação da segunda parte (70` + 4`), a poucos segundos do final da partida, um jogador do CRPD que tinha sido substituído ao intervalo e que estava na bancada, entrou inadvertidamente dentro das quatro linhas, em direção à árbitra da partida, insultando-a verbalmente. No entanto, este foi imediatamente agarrado pela segurança ali presente e não logrou, sequer, chegar junto da árbitra em questão».

A Direção do CRPD «lamenta profundamente» o sucedido, apresenta «as sinceras desculpas tanto à equipa de arbitragem como à equipa adversária» pelo que sucedeu e que diz ser «inédito na nossa história».

Avança, ainda, que já tomou as medidas coativas adequadas em relação ao jovem em questão.

Nas explicações, o CRP Delães diz que foi um incidente de poucos segundos que «não justifica minimamente o destaque dado pelo Record». Garante que «não sucedeu qualquer “empurrão”, nem qualquer tipo contacto físico com a árbitra». Termina, dizendo que o jogo terminou em ambiente de fair play (ver vídeo do clube) entre as duas equipas, cumprimentando-se e cumprimentando o público presente.