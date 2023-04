Famalicão: Cruz Vermelha de Ribeirão vai a votos

O prazo de candidatura ao Programa Municipal de Apoio Financeiro a Bolsas de Investigação, com cinco prémios, no valor de 5.000€ cada um, a bolsas de investigação de investigadores e bolseiros com projetos de investigação em curso, aprovados por instituições oficiais nacionais ou internacionais, e direcionados para a promoção da inovação empresarial, termina a 30 de abril.

O ‘Prémio Investigação’, criado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pretende valorizar e estimular projetos que promovam a inovação tecnológica e a investigação e desenvolvimento (I&D) de novos produtos, com vista à melhoria contínua do investimento produtivo no tecido empresarial.

O formulário de candidatura, bem como o regulamento, estão em www.famalicaomadein.pt.

Esta medida surge no seguimento da implementação da estratégia municipal ‘do MadeIN ao CreatedIN’, que inclui o novo eixo de ação: MadeInovar. Esta nova abordagem do Famalicão MadeIN pretende criar e acrescentar valor pela atração de empresas de base tecnológica; incentivar a transição – digital e climática; promover a ciência, conhecimento e tecnologia; aproximar as entidades do Sistema de Investigação e Inovação (ENESII) e as empresas do território; assim como criar, atrair e reter talento e fomentar a coesão e o bem-estar social.