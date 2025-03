Famalicão: CTT lançam coleção de selos dedicada a Camilo Castelo Branco

No dia do bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco, os CTT – Correios de Portugal lançam uma coleção de selos dedicada ao escritor, em homenagem ao autor de “Amor de Perdição”.

A cerimónia de lançamento está agendada para as 11h30, na Casa-Museu de Camilo, em Seide S. Miguel, na presença do diretor de Filatelia dos CTT e presidente do conselho executivo da Fundação Portuguesa das Comunicações, Raul Moreira, e do presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos.

Trata-se de uma coleção composta por quatro selos e por um bloco filatélico, que pode ser adquirido por 3,51 euros. O bloco, ilustrado por André Carrilho, um dos mais importantes caricaturistas portugueses, apresenta o novelista na Casa de São Miguel de Seide, onde se instalou após 1863 e aí escreveu parte da sua obra. «O cachecol em folha contínua alude à sua produção literária composta por 137 títulos, correspondentes a 180 volumes. A videira, símbolo da vida, metaforiza a vitalidade e atualidade dos seus textos», explica.

Os restantes selos retratam quatro obras (“Queda de um Anjo”, “Memórias do Cárcere”, “Amor de Perdição” e “Maria Moisés”), algumas das principais obras de Camilo.

O ilustrador Nuno Palhas, também conhecido como Third, foi responsável pelo design do selo referente à obra “Amor de Perdição. O selo representativo da obra “Queda de um Anjo” é da autoria da ilustradora Teresa Lima. Luis Duran, Head of Design emérito dos CTT, é o autor do selo dedicado ao livro “Memórias do Cárcere”. O selo referente à obra “Maria Moisés” foi inspirado num mural de arte urbana presente no centro da cidade famalicense, da autoria do projeto Criativo Ruído, de Frederico Draw e Rodrigo Gonçalves.

As obliterações de primeiro dia (carimbo que confere valor ao selo) podem ser feitas nas Lojas CTT dos Restauradores e Chiado, em Lisboa, Palácio dos Correios, no Porto, Zarco, no Funchal, Antero de Quental, em Ponta Delgada, e Vila Nova de Famalicão.

Refira-se ainda que, para além da coleção de selos, os CTT vão também proceder à edição do livro “Lugares da Vida e da Ficção em Camilo Castelo Branco”, da autoria de José Manuel de Oliveira.