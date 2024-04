Famalicão: Cupertinos dão concertos no Porto e Braga

Matilde Batista, artista famalicense, participou no The Voice Kids 2023, onde ganhou projeção e arrebatou corações ao apresentar um original, dedicado à sua irmã. Desde cedo, aprendeu a tocar guitarra e ukulele. Nos últimos anos, estreou-se nos caminhos da criação musical, compondo sobre o que vivencia e sente, interpretando as suas próprias criações e conseguindo, com facilidade, criar empatia em quem a ouve e a sente. Com uma sensibilidade singular, vê o seu público como parte integrante do seu projeto, que enquadra no estilo Pop.

No verão de 2023, foi selecionada para a gravação do EP/Sodium, programa promovido pelo The Village em parceria com o Município de V. N. de Famalicão. Desta produção, surge agora o seu primeiro single “Contos de Fadas”, que se encontra disponível em todas as plataformas digitais (Spotify, Apple Music e Amazon Music) bem como no Youtube, acompanhado do seu primeiro videoclipe.