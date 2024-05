Famalicão: Cursos EFA da D. Sancho promoveram “IRS sem complicações”

De quarta-feira a sábado são várias as atrações na programação da Casa do Artista Amador. Uma semana com Café Filosófico, a Gala dos Caminhos Metálicos e um concerto.

Esta quarta-feira, dia 22, a partir das 21h30 vai decorrer mais um Café Filosófico, desta vez com a Psicóloga Ana Sousa que propõe a tema “Genética vs Meio. A simbiose pela natureza”.

Na sexta-feira, dia 24, a partir das 21h30 haverá a cerimónia da entrega dos Prémios Adamastor 2023, na qual serão distinguidos o Melhor Álbum, a Melhor Banda, Melhor Banda ao Vivo, Festival do ano e Personalidade do ano. A lotação para o evento está limitada a 150 pessoas, sendo que a primeira fase de bilhetes já esgotou e agora a entrada tem um custo de 10 euros. Os bilhetes podem ser adquiridos em info@caminhosmetalicos.com ou diretamente na Casa do Artista Amador.

No sábado, dia 25, a partir das 21h30, as sonoridades mais pesadas voltam ao palco da Casa do Artista Amador com as bandas BLIND THE EYE, PITCH BLACK e TERRAMORTA.

Pode fazer a sua reserva por Whatsapp através do número 969 489 422.