Famalicão: Curta-metragem “O Abafador” vence Ymotion

Este ano, há novidades no Famalicão Porto de Encontro. Uma delas é uma instalação suspensa de guarda-chuvas, a outra é a Parada do Porto de Encontro, que consiste num desfile de pais natais motards. Iniciativa organizada em parceria com o Clube Motard “Os Escorpiões”, que percorrerá algumas artérias do centro urbano no dia 17 de dezembro, a partir das 15 horas. Está associada uma vertente solidária, com distribuição do vinho do porto e bolo-rei pelos bombeiros, hospitais e instituições de solidariedade social que se encontram de serviço na noite de consoada.

O Famalicão Porto de Encontro by ACIF realiza-se ao final de tarde do dia 24 de dezembro. Em troca de uma rabana, as pessoas têm direito a um cálice de vinho do porto para brindar. Os brindes fazem-se nos bares, restaurantes e na rua, com amigos, familiares e desconhecidos.

Apesar do dia forte ser a 24 de dezembro, entre 7 e 31 de dezembro, está em marcha nos bares e restaurantes a campanha: “compre uma rabanada e ganhe um cálice de vinho do porto”.

A apresentação da 8.ª edição de “Famalicão Porto de Encontro by ACIF” está marcada para o dia 7 de dezembro, quinta-feira, às 18 horas, no topo sul da Praça D. Maria II.

O Famalicão Porto de Encontro é promovido pela ACIF, com apoio de bares e restaurantes. Este ano são 37 restaurantes e 10 bares aderentes.

A ACIF associa ao evento a vertente Porto Seguro, apelando ao consumo de álcool com moderação, e que conta com a parceria dos BV Famalicão, BV Famalicenses, Polícia Municipal, PSP e GNR.

Foto arquivo