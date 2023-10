Famalicão: CX A2D em destaque no V Torneio de Rápidas do Colégio Português

O grande auditório da Casa das Artes de V. N. de Famalicão encheu-se, no passado domingo à tarde, para assistir ao espetáculo do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade F. C. que celebrou, assim, os seus 20 anos de atividade.

O Grupo interpretou mais de duas dezenas de canções de música tradicional portuguesa, e, como alguns elementos são multifacetados, também ali se cantou fado de Lisboa e de Coimbra.

Entre os convidados, que receberam lembranças alusivas, esteve Mário Passos, presidente do Município de Famalicão; o vereador da Cultura, Pedro Oliveira, e a presidente da Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, Estela Veloso.

Uma oportunidade para lembrar alguns elementos: como Abílio Cardoso, intérprete de viola, que há alguns anos encontra-se doente; outros que já partiram, como António Faria, intérprete de cavaquinho; António Barbosa, intérprete de viola baixo; Zeferino Pinheiro, intérprete de cavaquinho e viola braguesa, e também ex-presidente da Direção, durante longos anos.

Lembrar que o Liberdade F. C. é uma Associação Cultural Desportiva e Recreativa, sediada em Calendário, constituída em 13 de agosto de 1935. Está a desenvolver atividades como atletismo (de grande referência), ginástica, futebol de velhas guardas, campismo e caravanismo.

Há 20 anos, mais concretamente em outubro de 2003, uma dúzia de pessoas ligadas à Associação pensou em criar mais uma atividade, neste caso na área lúdica e musical, que passaria por uma escola de música de instrumentos populares. No dia 30 desse mês, acontece o 1.º encontro e ensaio coletivo com vista à constituição do Grupo de Cavaquinhos. Inicialmente composto por 12 elementos, tem atualmente 22 em palco, que se apresentam com instrumentos acústicos, como a viola braguesa, viola baixo, viola ritmo, bandolim e, na esmagadora maioria, com os cavaquinhos. Tudo isto sob a direção artística de Paulo Sousa.

Em janeiro de 2007, o grupo fez gravação e lançou o 1.º CD intitulado “No tempo – sons e cantares do cavaquinho”.

Dos muitos espetáculos que este grupo realizou ao longo destes 20 anos, quer seja na TV, nas estações de Rádio, nas festas e romarias; em países Europeus, como Alemanha, Andorra, Espanha e França; também passou por estabelecimentos hospitalares; lares de 3.ª idade e de solidariedade social; juntas de freguesia; a Fundação Inatel; e também em empresas particulares. Em todos os locais sempre com o objetivo de divulgar a música popular e tradicional portuguesa, espalhando animação com alegria e muita amizade.

Vários elementos do grupo estão integrados nos Corpos Gerentes desta Associação para o triénio 2022 – 2024, que tem na Direção, como presidente – Jorge Guerreiro e a vice-presidente, Miguel Faria. Na Assembleia Geral, como presidente, Joaquim Faria e vice-presidente António Moreira. O Conselho Fiscal é presidido por Fortunato Ramos. São seccionistas: no Atletismo, Carlos Preliteiro e Pedro Costa; Campismo e Caravanismo, Laurentino Neto; Futebol Velhas Guardas, Fernando Albuquerque; Petanca, Manuel Faria; Cavaquinhos e Violas Braguesas, Miguel Faria. ManSanches