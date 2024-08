Famalicão: CX A2D entra no Guiness World Record ao contribuir para o maior número de jogos de xadrez em 24h

A Federação Internacional de Xadrez reconheceu o contributo do Clube de Xadrez da Associação Académia Didáxis, no dia 20 de julho, para o alcance do recorde mundial do Guiness com o maior número de jogos realizados no espaço de 24 horas.

No total foram contabilizadas 7 284 970 partidas, presenciais e online, em mais de 350 eventos que decorreram ao redor do mundo.

Por entre os mais de sete milhões de jogos disputados estiveram alguns atletas do CX A2D que contribuíram para o recorde mundial alcançado. Para assinalar a data, o Clube de Xadrez organizou alguns torneios gratuitos e abertos ao público no Complexo Desportivo de Vale S. Cosme, nos quais participaram mais uma centena de atletas de cinco nacionalidades diferentes.