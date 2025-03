Famalicão: CX A2Didáxis conquista quatro títulos distritais absolutos

Este ano, a Câmara Municipal de Famalicão já atribuiu mais de 3 milhões e 400 mil euros às freguesias do concelho para colocar em prática vários projetos e intervenções.

Esta quinta-feira na reunião do executivo municipal foram aprovados apoios financeiros de cerca de 500 milhões de euros para as freguesias de Fradelos, Gavião, Nine, Oliveira Stª Maria, Vermoim, Requião e para a União de Freguesias de Avidos e Lagoa e União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela.

Mário Passos, o autarca local, salienta que vão continuar “a direcionar recursos financeiros e não financeiros para que possam continuar a fazer os investimentos que entendem ser importantes para as populações”.

As obras contempladas nestes apoios são diversas, como por exemplo, em Gavião com obras no parque de lazer e no miradouro do Gaveto-do-Guedes, a pavimentação da rua Cova Lobeira em Oliveira Santa Maria, a requalificação da rua Nossa Senhora de Fátima em Nine, da Rua do Outeiro em Requião ou a reconstrução do muro, as obras de acesso e arranjos exteriores do pavilhão polivalente de Avidos.

Em Fradelos o apoio financeiro destina-se à instalação de iluminação LED no recinto desportivo e na União de Freguesias de Vale S.Cosme, Telhado e Portela o apoio destina-se à aquisição de terreno junto à igreja para a construção da futura casa mortuária de Telhado.

Desde o início do ano, em apoios financeiros o Município de Famalicão transferiu para as juntas de freguesia quase 1,2 milhões de euros, a que se juntam mais de 2,2 milhões de euros de transferências de verbas livres.