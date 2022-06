Famalicão: D. Jorge Ortiga condecorado pelo Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou, este sábado, no Palácio de Belém, o Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Braga, D. Jorge Ortiga, com a insígnia da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique. Igual distinção recebeu o Cardeal D. António Marto.

A Ordem do Infante D. Henrique é uma ordem honorífica que visa “distinguir a prestação de serviços relevantes a Portugal, no país ou no estrangeiro, ou serviços na expansão da cultura portuguesa, da sua História e dos seus valores”.

D. Jorge Ortiga, natural da freguesia de Brufe, concelho de Vila Nova de Famalicão, aos 11 anos, em outubro de 1955, entrou no Seminário de Nossa Senhora da Conceição. Cinco anos depois, transitou para o Seminário de S. Tiago. Em 1963 ingressou no Seminário Conciliar, em Braga, onde veio a concluir o curso Teológico-Filosófico (1967).

Foi ordenado presbítero no dia 9 de Julho de 1967, na igreja de Lousado (V. N. de Famalicão). No dia 16 celebrou Missa-Nova em Brufe, tendo sido esta a primeira eucaristia concelebrada na Arquidiocese de Braga, após a renovação litúrgica do Concílio Vaticano II.

Em 1967 foi nomeado coadjutor da paróquia de S. Victor, Braga, por D. Francisco Maria da Silva. Um ano depois, em setembro, começou a frequentar o Curso de História Eclesiástica na Faculdade de História da Universidade Gregoriana, em Roma, concluindo a licenciatura a 10 de outubro de 1970.

Frequentou, entre outubro de 1970 e maio de 1971, um curso de espiritualidade sacerdotal, em Grottaferrata, Roma, orientado pelo Instituto Mystici Corporis.

A 3 de janeiro de 1988, foi ordenado bispo pelo Arcebispo Primaz de Braga, D. Eurico Dias Nogueira, na Cripta do Sameiro.

A 5 de junho de 1999, com 55 anos, foi tornada pública a sua nomeação para Arcebispo de Braga, cargo agora ocupado por D. José Manuel Cordeiro, que tomou posse em fevereiro deste ano.

Foto: Rui Ochoa / Presidência da República