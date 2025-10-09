Famalicão: D. Sancho I aposta na ciência e na robótica

O Agrupamento de Escolas D. Sancho I deu início ao projeto “Ciência em Ação”, projeto que leva a Ciência e a Robótica às escolas do 1.º Ciclo
Trata-se, segundo a direção, de uma iniciativa inovadora, para os alunos do 4.º ano de escolaridade, e que visa fomentar o interesse pela ciência e pela robótica, através de atividades práticas e experimentais que serão desenvolvidas de forma regular ao longo do ano letivo.
Quinzenalmente, todas as escolas do 1.º ciclo deste agrupamento vão receber a visita das equipas de professores do Clube de Ciência e do Clube de Robótica, que dinamizarão sessões interativas e práticas. Estas sessões pretendem estimular a curiosidade, a criatividade e o gosto por explorar e compreender o mundo que nos rodeia.
Com esta iniciativa, o Agrupamento «reafirma o seu compromisso com uma educação inovadora e de qualidade, proporcionando aos seus alunos experiências de aprendizagem significativas desde os primeiros anos do seu percurso escolar», refere a direção da Agrupamento.