A Escola D. Sancho I recebeu, esta semana, 20 alunos e quatro professoras do Lycée Eugène Delacroix, de Drancy, dos arredores de Paris, para uma mobilidade Erasmus, marcada pelo intercâmbio cultural e pela aprendizagem.

A descoberta do Porto, uma sessão de fado e atividades na escola deram vida a um programa diversificado, que incluiu um Peddy Paper digital pela cidade, desafios sobre a cultura europeia, atividades no charco pedagógico — um laboratório vivo de biodiversidade — e experiências sobre novas tecnologias informáticas.

Esta atividade de convívio, conhecimento e partilha, aproximou jovens de diferentes culturas e reforçou o papel da escola na construção de uma Europa mais unida, aberta e diversa.