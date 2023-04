Famalicão dá a volta ao Marítimo e transforma derrota em vitória (3 – 2)

O Futebol Clube de Landim prepara-se para celebrar 80 anos de atividade, com um programa que contempla várias iniciativas nos dias 29 de abril e 1 de maio.

No primeiro dia será hasteada a bandeira, às 10h30, no Campo de Jogos José Cunha; ao final do dia, às 18h30, celebra-se missa em memória dos sócios falecidos, no Mosteiro da freguesia; às 20h30, o salão do Centro Social de Landim recebe o jantar comemorativo, cujas reservas devem ser feitas até ao dia 26 de abril. O feriado de 1 de maio será ocupado com a participação na prova de atletismo que decorre na freguesia.