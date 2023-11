Famalicão: “Da Fábrica-Escola para uma Escola Viva” nas Conferências em Educação

Este sábado, dia 25, às 15 horas, o Museu da Indústria Têxteis de Famalicão acolhe a conferência sobre a história do linho, com o título: “Um Fio de Linho no Concelho de Guimarães, séculos XIX e XX”. Está inserida no V Ciclo de Conferências do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave (MITBA) e inclui uma visita guiada às instalações do Grupo Folclórico da Corredoura, em São Torcato (Guimarães).

Sofia Manuela Ribeiro Vaz, arquivista na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), é a oradora convidada. Será mais uma oportunidade para explorar a história do linho e o desenvolvimento da indústria têxtil em Guimarães, nomeadamente, as relações e transformações ocorridas nos séculos XX e XIX e o impacto na produção artesanal e na vida da população do concelho vimaranense.

A participação nesta conferência com visita guiada é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia através do email geral@museudeindustriatextil.org ou do telefone 252 313 986.

Foto arquivo