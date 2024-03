Famalicão: Dádiva de Sangue em Bairro

Com três equipas presentes no Rallye Casinos do Algarve, a ARC Sport tem motivos de regozijo pelo comportamento dos três Skoda Fabia Rally2 evo. A equipa assinala as excelentes evoluções de Ernesto Cunha, Paulo Neto e do famalicense Pedro Almeida que teve uma entrada muito positiva no primeiro dia da prova.

Acompanhado por António Costa, Pedro Almeida conseguiu o segundo melhor tempo no troço inaugural, mantendo bom ritmo nas especiais seguintes. No entanto, depois de um furo a abrir o segundo dia de prova, uma saída de estrada na sétima especial colocou a equipa fora de estrada, com o Skoda a ficar intacto, mas preso numa berma. «É um sentimento de frustração, embora o azar não apague o bom arranque de rali que tivemos», disse Pedro Almeida.